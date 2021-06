Gazzetta, il folle mese di Gattuso: teme di aver sbagliato scelte, condizionato dal suo agente

Il buen ritiro andaluso servirà a Rino Gattuso per riflettere e sbollire la rabbia per quest’ultimo incredibile mese vissuto – virtualmente più che fisicamente – sul triangolo Napoli-Firenze-Londra. La Fiorentina non ha mantenuto le promesse di rafforzamento della squadra e in quei 20 giorni più volte in incontri per via telematica il tecnico ha sollecitato interventi rapidi sul mercato che non arrivavano. Quello di Jorge Mendes e delle sue ingerenze è una causa inesistente per Rino, che però dovrà capire prima o poi dopo che il suo modo di fare non è molto compatibile col “burattinaio” portoghese, vero e proprio tallone d’Achille per il calabrese verace. Gattuso vive giorni in cui è combattuto, teme di aver sbagliato scelta. In effetti nelle riunioni volano anche parole grosse e qui dovranno essere i diretti interessati a spiegare e a scusarsi. Rino giura che quella decisione di strappare il contratto l’ha presa prima di sapere dell’interessamento del Tottenham. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

