Gazzetta, i viola continuano a seguire Puscas. Su di lui anche...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, George Puscas dell’Inter è seguito dalla Fiorentina, dall’Amburgo e dal CSKA, tante richieste quindi per lui. Il Palermo avrebbe dovuto...

A cura di Redazione Labaroviola 17 luglio 2019 13:23

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