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Gazzetta, i viola continuano a seguire Puscas. Su di lui anche...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, George Puscas dell’Inter è seguito dalla Fiorentina, dall’Amburgo e dal CSKA, tante richieste quindi per lui. Il Palermo avrebbe dovuto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 13:23
Gazzetta, i viola continuano a seguire Puscas. Su di lui anche... -
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, George Puscas dell’Inter è seguito dalla Fiorentina, dall’Amburgo e dal CSKA, tante richieste quindi per lui. Il Palermo avrebbe dovuto pagare 2,7 milioni per l’attaccante ma ora il suo futuro è tutto da scrivere.

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