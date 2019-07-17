Gazzetta, i viola continuano a seguire Puscas. Su di lui anche...
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, George Puscas dell’Inter è seguito dalla Fiorentina, dall’Amburgo e dal CSKA, tante richieste quindi per lui. Il Palermo avrebbe dovuto...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 13:23
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, George Puscas dell’Inter è seguito dalla Fiorentina, dall’Amburgo e dal CSKA, tante richieste quindi per lui. Il Palermo avrebbe dovuto pagare 2,7 milioni per l’attaccante ma ora il suo futuro è tutto da scrivere.