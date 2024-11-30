Gazzetta: “Gudmundsson tra i convocati? Palladino diramerà i convocati domani. Le novità sono buone”

Palladino vuole prendersi tutto il tempo possibile per non sbagliare

Fiorentina-Inter era la partita messa nel mirino da Albert Gudmundsson per il possibile rientro. L'islandese fermo da Lecce non è ancora riuscito ad imporsii, il tutto a causa degli infortuni. Le novità però sono buone, si sta allenanando in gruppo con i compagni. La decisione su di lui verrà presa a poche ore dalla gara, con i convocati che verranno diramati domani.

Palladino vuole prendersi tutto il tempo possibile per non sbagliare. L'ex Genoa farà di tutto per esserci, e Palladino stesso lo rivorrebbe eccome. Ma la Fiorentina non vuole rischiare, gli impegni sono tanti e ravvicinati, e Gudmundsson potrà rivelarsi un giocatore chiave. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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