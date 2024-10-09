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Gazzetta: “Gudmundsson si è preso la Fiorentina, in casa un gol ogni 43’. Ora manca in trasferta”

Gudmundsson sta facendo volare la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2024 09:35
Gazzetta: “Gudmundsson si è preso la Fiorentina, in casa un gol ogni 43’. Ora manca in trasferta” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Albert Gudmundsson fa volare la Fiorentina. Non c'è bisogno dei numeri per osservarlo, basta guardare il campo. Domani conoscerà la sentenza del tribunale del suo Paeseper il processo su cattiva condotta sessuale. Nel frattempo ha trovato il modo di prendersi la Fiorentina: tre gol segnati in due partite al Franchi e un'intesa crescente.

L'attaccante non è sembrato per nulla condizionato dal verdetto in arrivo dall'aula e al Franchi ha trovato già tre reti contro Lazio e Milan, a conti fatti decisive. Viaggia a una media di una rete ogni 43' e per Firenze è già il numero 10 perfetto. E se si sbloccherà in trasferta sarà tutto diverso. Palladino l'ha scelto anche come primo rigorista, con gerarchie pubbliche e definite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/gazzetta-gudmundsson-se-la-sentenza-definitiva-arriva-entro-il-15-giugno-nessuna-riflessione-sul-riscatto/271646/

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