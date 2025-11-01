Gazzetta: “Gudmundsson salta la gara di Conference per il processo in Islanda. Mercoledì ultima udienza”

Albert Gudmundsson sarà regolarmente a disposizione per la gara di domani con il Lecce e subito dopo, probabilmente lunedì, prenderà il volo per l’Islanda dove lo attende, nella giornata di mercoledì, l’ultima udienza del procedimento che lo vede coinvolto nel suo Paese per cattiva condotta sessuale in una vicenda che risale all’estate del 2023.

Venerdì prossimo sarà poi di nuovo al Viola Park in vista del Genoa e quindi salterà soltanto la trasferta di Conference League contro il Mainz di giovedì 6. Da ricordare che il caso è stato prima archiviato e successivamente Gud è stato assolto (ottobre 2024), ma il processo è ancora aperto perché è stato fatto ricorso dal procuratore di Reykjavik ed è attesa la sentenza, questa volta definitiva, entro i primi di dicembre, dopo l’udienza della prossima settimana. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.