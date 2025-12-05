5 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:45

Gazzetta: “Gudmundsson rimane un mistero. Con 4 gol complessivi e il miglior marcatore stagionale della viola”

FiorentinaGudmundsson

In campionato ha fatto centro solo su rigore

Da qualsiasi parte la si guardi, l’avventura in viola di Gudmundsson rimane un mistero. Perché da un anno e mezzo non incide come dovrebbe, ma il suo talento è fuori discussione, quindi la domanda è: la Fiorentina, in piena crisi, può davvero fare a meno di lui? Dai freddi numeri, nella pochezza offensiva della squadra nel suo complesso, emerge qualche dato positivo: Gud è il miglior marcatore viola stagionale con quattro reti complessive, anche se in campionato ha fatto centro solo su rigore.

Altro dato: in A è il calciatore che ha preso parte a più reti cioè 3 (2 gol e 1 assist), come Mandragora che ha fatto tre centri e Kean che, come l’islandese, ha realizzato due reti e servito un assist. Infine è anche quello con la miglior percentuale realizzativa, cioè il 40%. L’altra faccia della medaglia racconta di un giocatore che tira pochissimo, non crea pericolosità e non inventa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

