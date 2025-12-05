Gazzetta: “Gudmundsson rimane un mistero. Con 4 gol complessivi e il miglior marcatore stagionale della viola”

Da qualsiasi parte la si guardi, l’avventura in viola di Gudmundsson rimane un mistero. Perché da un anno e mezzo non incide come dovrebbe, ma il suo talento è fuori discussione, quindi la domanda è: la Fiorentina, in piena crisi, può davvero fare a meno di lui? Dai freddi numeri, nella pochezza offensiva della squadra nel suo complesso, emerge qualche dato positivo: Gud è il miglior marcatore viola stagionale con quattro reti complessive, anche se in campionato ha fatto centro solo su rigore.

Altro dato: in A è il calciatore che ha preso parte a più reti cioè 3 (2 gol e 1 assist), come Mandragora che ha fatto tre centri e Kean che, come l’islandese, ha realizzato due reti e servito un assist. Infine è anche quello con la miglior percentuale realizzativa, cioè il 40%. L’altra faccia della medaglia racconta di un giocatore che tira pochissimo, non crea pericolosità e non inventa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.