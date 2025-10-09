9 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:50

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Gudmundsson irriconoscibile ma sembra escluso che il processo incida sul rendimento”

Gazzetta: "Gudmundsson irriconoscibile ma sembra escluso che il processo incida sul rendimento"

9 Ottobre · 09:20

Aggiornamento: 9 Ottobre 2025 · 09:20

Le sue prestazioni in Nazionale raccontano di un calciatore tranquillo

Gudmundsson continua a essere irriconoscibile rispetto al calciatore visto con la maglia del Genoa ma le sue motivazioni sono alte e la testa libera. Sembra escluso che il processo in cui è ancora coinvolto nel suo Paese (fra l’altro è già stato prima archiviato e poi assolto) possa incidere sul suo rendimento perché le sue prestazioni con la Nazionale raccontano di un giocatore tranquillo che ha servito un assist e realizzato un gol con l’Azerbaijan, anche se proprio da quella gara è tornato con un leggero infortunio. Domani sera sarà impegnato con l’ucraina e lunedì con la Francia nella speranza che torni felice e rigenerato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

 

