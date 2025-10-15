15 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:21

Gazzetta: “Gudmundsson ha la fiducia di società e allenatore. Il 10 a Firenze un tormentone”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

Non ci sono apparenti ostacoli per la sua esplosione a Firenze

Per Firenze intanto il numero 10 è diventato una sorta di tormentone perché la qualità è indiscussa, ma la resa non è stata finora all’altezza del talento. La nazionale islandese riconsegna comunque alla Viola un calciatore rigenerato e se l’ultima volta, a settembre, era rientrato in città con un piccolo fastidio fisico, questa volta nel suo trolley ci sono due gol, una traversa e due assist a riempirlo di autostima. Ha la fiducia della società così come dell’allenatore e non ci sono apparenti ostacoli alla sua esplosione a Firenze, anche se i numeri e le prestazioni fino ad ora raccontano altro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

