Gazzetta: “Gudmundsson fermo almeno per altri 30 giorni, non ha inciso. La Fiorentina ha dubbi sul riscatto”

Un altro duro colpo per la Fiorentina e per Gudmundsson

Un altro duro colpo per la Fiorentina e soprattutto per Albert Gudmundsson, che quest'anno tra problemi extra-campo e infortuni vari non si è praticamente mai visto, tranne che in pochissime situazioni. La sua assenza, dopo la botta rimediata domenica, aggiunge un altro capitolo nero alla sia stagione. Un susseguirsi di problemi che adesso mettono a rischio pure il suo contratto.

Il calciatore era stato voluto fortemente dalla Fiorentina in estate, ma non è mai riuscito a trovare la giusta continuità. Doveva essere l'eccellenza dei viola, ma questa stagione sta raccontato un qualcosa di completamente diverso. Vista l'entità dell'infortunio, la sensazione è che serviranno minimo 30 giorni per ristabilirlo.

Poi dovrà rifare la preparazione. Gudmundsson è in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto, ma ci sono delle puntualizzazioni di cui tener conto: l'islandese ha il prestito oneroso di 8 milioni, ma in realtà soltanto 6 sono già stati versati, perché costituiscono la parte fissa. I restanti 2 sono variabili e un premio di valorizzazione che la Fiorentina dovrebbe pagare al Genoa nel caso in cui il giocatore giocasse più del 50% delle gare totali disputate dai viola e poi la stessa società gigliata decidesse di non riscattarlo.

La cifra del diritto di riscatto, invece, è sui 17 milioni di euro. L'islandese poteva essere l'acquisto più caro della storia del club (considerando anche i 3,5 milioni di bonus) ma ora è chiaro che le riflessioni siano diverse. I tanti infortuni stanno pesando sulla stagione, rendendo Gudmundsson, il più delle volte, un grande assente. Senza continuità non è riuscito ad essere decisivo, anche se la prospettiva, da qui a fine stagione, potrebbe cambiare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.