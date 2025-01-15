Gazzetta: “Gudmundsson è un caso, 3,5 milioni di bonus sono già a rischio. Sembra non sia facile gestirlo”

Palladino vuole riportarlo sui livelli di Genova

Albert Gudmundsson è un caso. Se venisse riscattato a giugno dal Genoa costerebbe con 3 milioni e mezzo di bonus a questo punto difficilmente raggiungibili circa 28 milioni. In 548 minuti totali ha prodotto tre gol in A e uno in Conference. Ma lunedì sera è bastata una buona marcatura di Izzo a Monza per metterlo fuori gioco e costringere Palladino, che vuole riportarlo sui livelli di Genova, a lasciarlo negli spogliatoi all'intervallo. Sussurri dal Viola Park dicono che l'islandese non sia di facile gestione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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