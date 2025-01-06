Gazzetta: “Gudmundsson doveva entrare, poi lo stop per un problema alla caviglia. Ora è un caso”

Gudmundsson non ha ancora espresso il suo potenziale alla Fiorentina

Albert Gudmundsson, uno degli acquisti più costosi e attesi della Fiorentina, non è ancora riuscito a esprimere appieno il suo potenziale a causa di una serie di infortuni e problematiche extracampo. Finora ha giocato solo 370 minuti in campionato e 503 totali tra tutte le competizioni, segnando 5 gol complessivi (3 in Serie A, 1 in Conference League e 1 in Coppa Italia).

Dopo aver mostrato sprazzi del suo talento contro Lazio e Milan, dove ha segnato tre gol, la sua stagione è stata frenata da ripetuti problemi fisici (polpaccio, bicipite femorale e ora caviglia) e dalla gestione del processo per cattiva condotta sessuale in Islanda, che gli è costato solo una convocazione saltata. Sabato contro il Napoli era previsto il suo ingresso in campo, ma un fastidio alla caviglia l'ha bloccato all'ultimo momento, costringendo Palladino a far entrare Colpani al suo posto.

Nonostante le difficoltà, l'allenatore crede che Gudmundsson possa diventare un "grande acquisto di gennaio" se riuscirà a recuperare completamente. L'investimento importante fatto dalla Fiorentina (prestito oneroso di 8 milioni con riscatto obbligatorio a 17 milioni più 3,5 di bonus) sottolinea la fiducia nel suo valore, ma il giocatore deve ancora dimostrare continuità e trovare il suo ruolo nella squadra viola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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