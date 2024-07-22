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Gazzetta, Gotti chiama Nzola a Lecce: operazione possibile solo con contributo Fiorentina sull'ingaggio

Il Lecce ha bisogno di un altro centravanti. Secondo quanto riporta gazzetta.it il tecnico dei salentini, Luca Gotti, accoglierebbe a braccia aperte M'Bala Nzola che ha già rigenerato a Spezia. Ma l’o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2024 14:00
Gazzetta, Gotti chiama Nzola a Lecce: operazione possibile solo con contributo Fiorentina sull'ingaggio - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il Lecce ha bisogno di un altro centravanti. Secondo quanto riporta gazzetta.it il tecnico dei salentini, Luca Gotti, accoglierebbe a braccia aperte M'Bala Nzola che ha già rigenerato a Spezia. Ma l’operazione - si legge - è possibile soltanto se la Fiorentina contribuisce all’ingaggio elevato.

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