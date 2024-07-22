Gazzetta, Gotti chiama Nzola a Lecce: operazione possibile solo con contributo Fiorentina sull'ingaggio

Il Lecce ha bisogno di un altro centravanti. Secondo quanto riporta gazzetta.it il tecnico dei salentini, Luca Gotti, accoglierebbe a braccia aperte M'Bala Nzola che ha già rigenerato a Spezia. Ma l’o...

Il Lecce ha bisogno di un altro centravanti. Secondo quanto riporta gazzetta.it il tecnico dei salentini, Luca Gotti, accoglierebbe a braccia aperte M'Bala Nzola che ha già rigenerato a Spezia. Ma l’operazione - si legge - è possibile soltanto se la Fiorentina contribuisce all’ingaggio elevato.

PALLADINO POTREBBE FAR GIOCARE BARAK IN MEDIANA

https://www.labaroviola.com/palladino-vuole-far-giocare-barak-nei-due-di-centrocampo-lo-vede-come-centrale-e-non-come-trequartista/261514/