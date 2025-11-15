15 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:01

Gazzetta: “Gosens ancora alle prese con l’infortunio. Lo staff spera di portarlo in panchina con la Juve”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

15 Novembre

Gosens non è ancora pronto

Robin Gosens non è ancora pronto. L’esterno tedesco si era fermato il 29 ottobre contro l’Inter per una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra, e da allora ha saltato Lecce e Genoa. Anche negli ultimi giorni ha proseguito con lavoro individuale, segno che il recupero sta procedendo ma non è ancora arrivato il via libera definitivo.

Lo staff medico viola proverà comunque a portarlo in panchina per la sfida contro la Juventus, ma servirà un segnale concreto nelle prossime sedute. Se Gosens non dovesse farcela, la Fiorentina è pronta a puntare ancora su Fortini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

