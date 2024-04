Gazzetta: “Giocatori scarichi a causa del tour de force: ecco cosa si nasconde dietro il giorno libero dato da Italiano”

La bravura starà nell’individuare gli uomini più in forma e con la giusta energia fisica e mentale. Probabilmente non è un caso che ieri sia stato annullato l’allenamento inizialmente previsto nel pomeriggio. È possibile che il tecnico abbia visto uomini particolarmente scarichi, dopo l’ultimo tour de force con gli impegni ravvicinati su tre fronti. Senza dimenticare il periodo di grande difficoltà per la morte del d.g. Joe Barone.L’obiettivo è alzare un trofeo per lui e questo è un aspetto da non dimenticare mai a livello motivazionale. In Serie A invece la Fiorentina è al decimo posto, a cinque punti dal settimo occupato dal Napoli, ma con una gara in meno.

Le chances sulla carta per risalire ci sono, tuttavia l’impressione è che una scelta a un certo punto vada fatta e la competizione internazionale sembra in cima ai pensieri viola, anche perché in caso di passaggio del turno, in semifinale ci sarebbe una fra Bruges e Paok, altre due sfide che non sembrano impossibili. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

