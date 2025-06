Gazzetta: “Genoa convinto che ci sono club disposti a pagare 17 milioni per Gudmundsson”

Albert Gudmundsson, se entro mezzanotte non venisse trovato un accordo (è dura), Albert tornerebbe alla base Genoa che però non potrà tenere il calciatore in rosa perché percepisce 2,2 milioni di euro netti a stagione e in più il Grifone ha bisogno di fare cassa per attivare il proprio mercato.

In più la società ligure è convinta che ci sia già un altro club pronto a garantirgli quella cifra sul mercato e di trovare quindi un compratore. Tuttavia la Fiorentina non vuol lasciare andare completamente Gud e dopo la scadenza di stasera proverà a trattare, rimettendosi al tavolo per trovare una quadra con un nuovo prestito oneroso o altre ipotesi da mettere sul tavolo.

Ha già speso 6 milioni per il prestito dell’islandese l’estate scorsa e deve fare delle riflessioni approfondite su un giocatore di indiscussa qualità, ma che a Firenze con Raffaele Palladino non ha reso come a Genova l’anno precedente e in più è ancora alle prese con la vicenda giudiziaria. Da ricordare che Gud è già stato una volta archiviato e una volta assolto, però il processo non è arrivato a sentenza definitiva e niente può essere dato per scontato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.