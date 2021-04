Gazzetta, Gattuso, il suo futuro è alla Fiorentina: ha scelto di lasciare il Napoli a fine stagione

Per Rino Gattuso si tratta di una questione di principio, che ne sollecita l’orgoglio dopo quanto accaduto ad inizio anno, con la sua panchina messa in discussione dalla proprietà. Parlava di orgoglio proprio perchè il tecnico calabrese ha già deciso di chiudere a fine campionato al sua esperienza napoletana: dovrebbe essere lui l’allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, SALVINI: “LA FIORENTINA HA RAGIONE SULLO STADIO, SONO OPERAZIONI A COSTO ZERO CHE AIUTEREBBERO IL CALCIO”