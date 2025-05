Un altro nome che potrebbe finire sul taccuino della Roma è quello di Gosens, che il Gasp ha di fatto creato e lanciato e che potrebbe venire a fare coppia a sinistra con Angelino, nel caso in cui si riesca a piazzare Salah-Eddine altrove. Infine Abraham, che il Gasp voleva all’Atalanta prima che firmasse per la Roma. Ma era un altro Abraham, che non aveva avuto un infortunio grave come la rottura dei legamenti. E che guadagnava molto meno di oggi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.