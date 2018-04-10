Gazzetta: “Sei forte Fiorentina!”, chi gioca contro i viola adesso gioca contro un’intera comunità
Spazio dedicato alla squadra di Pioli nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport. La rosea titola in una sezione: “Sei forte Fiorentina” indicando come la squadra viola venga da sei vittorie con...
Spazio dedicato alla squadra di Pioli nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport. La rosea titola in una sezione: “Sei forte Fiorentina” indicando come la squadra viola venga da sei vittorie consecutive.
Con la Spal (Domenica ore 12.30) la Fiorentina è a caccia della settima vittoria consecutiva che l’avvicinerebbe al record storico di 8 e con il ritorno di Chiesa può essere più possibile.
Affrontare la Fiorentina adesso è ancora più difficile non solo perché si affronta una squadra in forma, ma un’intera comunità.