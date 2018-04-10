Labaro Viola

Gazzetta: “Sei forte Fiorentina!”, chi gioca contro i viola adesso gioca contro un’intera comunità

Spazio dedicato alla squadra di Pioli nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport. La rosea titola in una sezione: “Sei forte Fiorentina” indicando come la squadra viola venga da sei vittorie con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2018 09:14
Gazzetta: “Sei forte Fiorentina!”, chi gioca contro i viola adesso gioca contro un’intera comunità -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Gazzetta Dello Sport
Condividi

Spazio dedicato alla squadra di Pioli nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport. La rosea titola in una sezione: “Sei forte Fiorentina” indicando come la squadra viola venga da sei vittorie consecutive.

Con la Spal (Domenica ore 12.30) la Fiorentina è a caccia della settima vittoria consecutiva che l’avvicinerebbe al record storico di 8 e con il ritorno di Chiesa può essere più possibile.

Affrontare la Fiorentina adesso è ancora più difficile non solo perché si affronta una squadra in forma, ma un’intera comunità.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok