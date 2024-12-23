Gazzetta: “Folorunsho vuole giocare di più, spunta l’idea di sei mesi in prestito alla Fiorentina”

Per la Fiorentina è il sostituto ideale di Bove

Si infiamma il mercato del Napoli che, tra esuberi e scontenti, interverrà nel mercato di gennaio per far sorridere Antonio Conte. Si starebbe aprendo un asse con Firenze che riguarda soprattutto due giocatori: Michael Folorunsho e Cristiano Biraghi.

Partendo dal primo, la situazione è chiara: l'ex Verona vuole giocare di più e con Conte lo spazio è minimo. Ecco che entra in gioco la Fiorentina che lo considera il sostituto ideale di Edoardo Bove. L'idea sarebbe quella di un prestito per 6 mesi, poi si vedrà. In quel caso il Napoli dovrà poi intervenire anche a centrocampo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-folorunsho-piace-alla-fiorentina-ma-servono-10-milioni-biraghi-e-quarta-pedine-di-scambio/281926/