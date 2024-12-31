Gazzetta: “Folorunsho-Fiorentina mancano solo gli ultimi dettagli. A Palladino piaceva già a giunti. Servono 10 milioni”

Ruolo? Folorunsho si sposa ad hoc con il centrocampo a due della Fiorentina

Michael Folorunsho diventerà a un giocatore della Fiorentina. L'accordo sembra essere a un passo, con Fiorentina-Napoli del 4 gennaio che sembra decisiva ai fini di un accordo definitivo. La richiesta sarebbe 10 milioni sulla base di un prestito con diritto. Ci sono da limare gli ultimi dettagli, ma ci siamo.

L'ex Verona viene visto da Palladino come il perfetto sostituto di Edoardo Bove. L'allenatore della Fiorentina lo segue già da quest'estate e adesso è pronto a dargli quella fiducia che Conte, in questi 6 mesi, gli ha negato. Infatti, con la maglia del Napoli in Serie A si è ritagliato soltanto una manciata di minuti dall'inizio della stagione. Poco più di mezz'ora, con un totale di sei presenze da un massimo di 17' a settembre contro la Juve ai 14 minuti complessivi negli ultimi due mesi. A questo si aggiungono 72 minuti in Coppa Italia, l'unica occasione in cui è stato utilizzato da titolare.

Sul ruolo? Folorunsho si sposa perfettamente con il centrocampo a due della Fiorentina di Palladino, ma potrebbe fare anche la mezzala di un ipotetico centrocampo a tre. Ovviamente, l'ex Verona potrà essere schierato anche a sinistra dove veniva scelto Edoardo Bove. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-luiz-henrique-la-fiorentina-ci-sta-provando-il-botafogo-lo-valuta-20-milioni-trattativa-difficile/282835/