Roberto Piccoli, sempre dalla Dea per 11,9 milioni. Conferme fondamentali per la costruzione del Cagliari che verrà, sia che dovessero rimanere sia che dovessero poi essere venduti sul mercato. I sardi per tutti e tre valutano proposte solo al triplo del costo di acquisto, quindi sopra i 20 per Caprile, sopra i 10 per Adopo e sui 30 milioni per Piccoli sul quale è piombata forte la Fiorentina che si deve cautelare qualora non rimanga Kean. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.