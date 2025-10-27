Gazzetta: “Fiorentina penultima ma il risultato consente a Pioli di restare agganciato alla panchina”

Il risultato consente a Pioli di restare agganciato in qualche modo alla panchina, ma non cambia la realtà delle cose: la Fiorentina è penultima, non ha mai vinto in otto giornate, aveva chiuso il campionato scorso con tre punti di vantaggio sul Bologna e adesso ne ha dieci di distacco dai rossoblù. Qualcosa non torna, come hanno sonoramente fatto notare i tifosi viola a fine gara. Ovviamente racconteremmo un’altra storia se non fosse stato annullato il 3-0 del Bologna a meta ripresa: il fuorigioco di Orsolini ha cancellato la rete di Dallinga e aperto un’altra sfida, tutta di nervi e fischi arbitrali tra cui quello che è costato il rosso a Holm pochi secondi dopo lo sgambetto di Sabiri a Bernardeschi: da possibile (anche di più) rigore con match point incorporato per il Bologna alla superiorità numerica per i viola, che hanno così ricevuto la spinta decisiva per inseguire il pari. Partita schizofrenica, ve l’avevamo detto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.