27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Fiorentina penultima ma il risultato consente a Pioli di restare agganciato alla panchina”

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Fiorentina penultima ma il risultato consente a Pioli di restare agganciato alla panchina”

Redazione

27 Ottobre · 08:53

Aggiornamento: 27 Ottobre 2025 · 08:53

TAG:

BolognaFiorentina

Condividi:

di

Partita schizofrenica al Franchi

Il risultato consente a Pioli di restare agganciato in qualche modo alla panchina, ma non cambia la realtà delle cose: la Fiorentina è penultima, non ha mai vinto in otto giornate, aveva chiuso il campionato scorso con tre punti di vantaggio sul Bologna e adesso ne ha dieci di distacco dai rossoblù. Qualcosa non torna, come hanno sonoramente fatto notare i tifosi viola a fine gara. Ovviamente racconteremmo un’altra storia se non fosse stato annullato il 3-0 del Bologna a meta ripresa: il fuorigioco di Orsolini ha cancellato la rete di Dallinga e aperto un’altra sfida, tutta di nervi e fischi arbitrali tra cui quello che è costato il rosso a Holm pochi secondi dopo lo sgambetto di Sabiri a Bernardeschi: da possibile (anche di più) rigore con match point incorporato per il Bologna alla superiorità numerica per i viola, che hanno così ricevuto la spinta decisiva per inseguire il pari. Partita schizofrenica, ve l’avevamo detto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio