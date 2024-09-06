Gazzetta: “Fiorentina, niente stravolgimenti in difesa, Palladino non vuole buttare quasi due mesi di lavoro”

La difesa è il reparto apparso più in difficoltà

Forse il reparto con più difficoltà in questo momento e su cui Raffaele Palladino dovrà lavorare di più è la difesa. Nonostante i vari Quarta, Ranieri, Comuzzo e Pongracic non conoscano bene la difesa a tre, Palladino non cambierà. Sarebbe come buttare via due mesi di lavoro. Servirà pazienza, ma il piano dell'allenatore della Fiorentina è quello di continuare su questa strada. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.