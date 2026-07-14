Gazzetta: "Fiorentina, Kean riparte con il sorriso. Lavoro intenso al primo giorno di ritiro"

Kean accolto con entusiasmo dai tifosi: tanti autografi e foto nel primo giorno di ritiro.

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla prima giornata di ritiro della Fiorentina, evidenziando le prime indicazioni arrivate dal campo. Tra i giocatori già presenti in rosa, buone sensazioni per Nicolò Fagioli, mentre l'attenzione è stata rivolta anche a Moise Kean.

L'attaccante viola, che aveva saltato il finale della scorsa stagione, ha svolto un lavoro personalizzato e specifico, ma comunque molto intenso. Apparso sorridente e di buon umore, Kean è stato anche uno dei giocatori più richiesti dai tifosi per foto e autografi.