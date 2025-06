Gazzetta: “Fiorentina-Genoa, il 18 giugno incontro per Gudmundsson. Spunta ipotesi nuovo prestito”

La Fiorentina e il Genoa si incontreranno entro il 18 giugno per discutere del futuro di Albert Gudmundsson, in vista della scadenza del diritto di riscatto. I viola, che dovrebbero versare 17 milioni di euro, vogliono però rinegoziare l’accordo considerando anche il procedimento giudiziario ancora aperto in Islanda. Una possibile soluzione potrebbe essere un nuovo prestito, ma molto dipenderà dalla disponibilità del Genoa, che ha ricevuto l’interesse di altri club.

La trattativa è delicata: le possibilità di riscatto sono al momento pari al 50%, perché la Fiorentina intende agire con cautela, pur riconoscendo il valore tecnico del giocatore. Il club vuole tutelarsi completamente sul fronte legale, così come fatto la scorsa estate, quando fu pattuito il prestito oneroso da 6 milioni di euro.

Per la società di Commisso, la questione Gudmundsson rappresenta una delle decisioni chiave del mercato estivo. Nonostante il giocatore sia stato già archiviato e poi assolto, la Fiorentina non vuole lasciare nulla al caso, soprattutto considerando l’investimento economico già effettuato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.