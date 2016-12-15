Gazzetta: Fiorentina "garibaldina", 16 reti in trasferta. A Genova...
Una Fiorentina "Garibaldina": è come la Gazzetta dello Sport definisce l'andamento esterno della viola, che fino ad oggi in trasferta ha confezionato ben 16 reti, 6 delle quali siglate da Nikola Kalin...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2016 11:24
Una Fiorentina "Garibaldina": è come la Gazzetta dello Sport definisce l'andamento esterno della viola, che fino ad oggi in trasferta ha confezionato ben 16 reti, 6 delle quali siglate da Nikola Kalinic. Un bottino sul quale certo incidono molto i 5 goal rifilati al Cagliari, ma che comunque resta significativo.