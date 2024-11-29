Gazzetta: “Fiorentina distratta: si pensava già alla gara con l’Inter di domenica?”

Indubbiamente gli uomini di Palladino sono apparsi distratti

Indubbiamente gli uomini di Palladino sono apparsi distratti, poco concentrati in alcune soluzione e quindi la domanda sorge spontanea: lo scontro con l'Inter di domenica era già in testa? Anche perché, nessuno a inizio anno si sarebbe immaginato che la sfida di domenica sarebbe stata decisiva per le alti importanti della classifica. Nonostante tutto, la Fiorentina vince e punta al passaggio diretto agli ottavi. I prossimi avversari saranno il Lask e Vitoria Giumares. Evitare i playoff sarebbe molto importante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-si-riprende-la-conference-resta-in-corsa-ma-che-fatica-nel-finale/278742/