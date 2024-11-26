Gazzetta: “Fiorentina da scudetto? Forse troppo, ma la classifica parla chiaro. È tra le rivelazioni”

La classifica autorizza le speranze più ardite

Ma che belle sorprese! Ormai, arrivati a un terzo di campionato, non ci sono più dubbi: Fiorentina e Lazio sono le grandi rivelazioni della Serie A. Stessi punti (28), identica posizione (seconde a un punto dalla vetta), e un sogno in comune: tornare in Champions. Anche se, in realtà, i sogni sono due per entrambe. Oltre a quello, confessabile, della Champions ce n'è un altro che per pudore non viene menzionato, ma che comincia a serpeggiare nei rispettivi ambienti: lottare per lo scudetto.

Troppo? Forse sì, ma la classifica delle due sorpresone della A autorizza le speranze più ardite. E, a credere nell'indicibile, contribuisce pure il modo in cui hanno scalato le posizioni, offrendo un gioco spumeggiante (anche se attraverso strade diverse) e offrendo sempre prestazioni che - a prescindere dal risultato ottenuto - hanno esaltato i tifosi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/opta-taglia-fuori-la-fiorentina-nessuna-possibilita-di-vincere-lo-scudetto-inter-al-primo-posto-lazio-al-terzo/278278/