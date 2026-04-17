Gazzetta: “Fiorentina coraggiosa, come aveva chiesto Vanoli. Ai tifosi regalata un’ultima notte di passione”

Fiorentina in Europa? Quasi quattro anni tra esaltazioni e delusioni

La lunga relazione della Fiorentina con la Conference League si conclude dopo quasi quattro anni di rapporto tra esaltazioni e delusioni: delle quattro partecipazioni, questa è la peggiore, visto che prima erano arrivate due finall e una semifinale. La Viola però si regala e regala al propri tifosi un'ultima notte di passione, togliendosi lo sfizio di battere il Crystal Palace, una squadra inglese: eccezione di una stagione in cul le italiane hanno perso 9 volte su 11 contro le rivali di Premier.

Come diceva Mike Bongiorno quando un concorrente usciva dai suoi quiz rispondendo comunque a tutte le domande, la squadra di Vanoli cade in piedi. Ma in semifinale ci vanno le Eagles, che mai avevano frequentato queste altitudini essendo alla prima partecipazione europea. Alla fine sono mancate le forze e le risorse per completare il tentativo di rimonta, iniziato da lontanissimo perché il 3-0 di Londra si era aggravato presto con un altro gol di Sarr. Ma almeno stavolta la Fiorentina ha giocato una partita coraggiosa, come aveva chiesto il suo allenatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.