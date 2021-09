Gazzetta, Fiorentina con un super controcampo: Italiano ha due giocatori per ruolo

Con l’acquisto di Torreira ora la Fiorentina ha un super centrocampo. Per qualità e per “numeri”. Italiano fin dal primo giorno di irrito ha parlato di “coppie”. Cioè due giocatori per ruolo. In mezzo al campo la squadra viola rischia di avere addirittura dei “triploni”. Due registi di ruolo e cioè Torreira e Pulgar. Poi ci sono le due potenziali mezzali titolari che sono l’azzurro Castrovilli e Bonaventura. Con Benassi che piace molto a Italiano e il talento Maleh come ideali alternative. Ma la rosa attuale propone molto di più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA AL 3° POSTO CON 26,1 MILIONI NELLA CLASSIFICA SPONSOR MAGLIE SERIE A. MEDIA DI 9,52 MILIONI