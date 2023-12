Gazzetta: “Fiorentina, che balzo di personalità! Si è addormentata su un morbidissimo 4° posto”

La Fiorentina si è addormentata su un morbidissimo quarto posto Champions. La terza vittoria consecutiva di corto muso (1-0) nasconde forse un balzo di personalità per una squadra che era abituata ad imporsi solo dominando e che ora invece sa farlo anche soffrendo, come successo ieri contro un buon Toro che, specie nel primo tempo, ha tenuto a lungo il pallino e sfiorato il gol. Oggi il Bologna gioca a Udine per riprendersi il nobile giaciglio, ma la Viola comunque ripartirà nell’anno nuovo con l’entusiasmo a mille: ha 10 punti in più di un anno fa e ha agganciato il Milan che oggi prova a rispondere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.