Labaro Viola

Gazzetta, Fiorentina brand prestigioso ma nessun fiorentino la vuole. Gli asiatici...

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non avrebbe ancora degli acquirenti fiorentini. Le differenza col 2002 peró..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 10:21
Gazzetta, Fiorentina brand prestigioso ma nessun fiorentino la vuole. Gli asiatici... - Foto nuovo stadio
Foto nuovo stadio
Rassegna Stampa
Fiorentina
Rassegna
Condividi

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbero ancora offerte per la società viola da nessuna azienda fiorentina. La differenza dal 2002 è peró notevole, in quanto ora la Fiorentina abbia un nome nel mondo grazie a Firenze, uno dei ranking UEFA migliori tra le italiane e un progetto stadio realizzabile. I possibili acquirenti potrebbero dunque essere asiatici, che risulterebbero affascinati da questo profilo.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok