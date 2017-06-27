Gazzetta, Fiorentina brand prestigioso ma nessun fiorentino la vuole. Gli asiatici...
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non avrebbe ancora degli acquirenti fiorentini. Le differenza col 2002 peró..
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 10:21
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbero ancora offerte per la società viola da nessuna azienda fiorentina. La differenza dal 2002 è peró notevole, in quanto ora la Fiorentina abbia un nome nel mondo grazie a Firenze, uno dei ranking UEFA migliori tra le italiane e un progetto stadio realizzabile. I possibili acquirenti potrebbero dunque essere asiatici, che risulterebbero affascinati da questo profilo.