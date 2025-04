Gazzetta esalta Palladino: “Ha azzeccato tutte le scelte. Fiorentina a +6 rispetto alla scorsa stagione”

Tre ore prima del match dell’Unipol Domus Arena ecco il colpo di scena: Moise Kean, si viene a sapere, ha lasciato il ritiro dei toscani in terra sarda per motivi familiari, già dalla sera di martedì. All’inizio si è pensato a motivi fisici (dolori alla caviglia destra?), sebbene si fosse allenato regolarmente. Poi arriva anche il comunicato ufficiale del club: «Il calciatore rientrerà a Firenze nei prossimi giorni». Così a Palladino viene a mancare subito Mister 23 gol in stagione, vice bomber di Serie A con 17 centri.

Per lui l’argentino Lucas Beltran, che non segnava dal 6 marzo col Panathinaikos in Conference e in campionato addirittura dal 26 gennaio all’Olimpico di Roma. La Fiorentina è anche senza Colpani, ma ritrova a sinistra il tedesco Gosens dal via. Palladino sposta Fagioli mezzo sinistro e Cataldi centrale, Gud quasi in regia avanzata, lanciando Beltran più avanti. E le mosse sono azzeccate alla fine, con Beltran e Gosens a segno che gli danno ragione. Il Cagliari di Davide Nicola ha Jankto ko e Deiola squalificato. I sardi non battono la Fiorentina dal novembre 2019, da allora in 9 match 6 ko.

I Viola invece arrivano da un filotto positivo di 7 gare, tutto compreso, con 4 vittorie, ultima sconfitta a Napoli il 9 marzo. E alla fine saranno 8 gare di imbattibilità. Non solo. La Viola di Palladino viaggia a +6 punti rispetto alla scorsa stagione. Nicola ripropone un 3-4-2-1 impiegato già con l’Empoli due settimane fa, con Augello a sinistra pronto ad arretrare e rischierare la difesa a 4, e preferisce a destra Zappa a Palomino e avanti Luvumbo a Coman. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.