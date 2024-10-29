Gazzetta esalta Kean: “Un’iradiddio, nessuno riesce a spostarlo. Firenze è pazza di lui” 

L'ex Juve sta trascinando la Fiorentina a suon di prestazioni

"Un'iradiddio", questa la parola per definire Moise Kean, attaccante della Fiorentina. L'ex Juventus sta trascinando la squadra di Palladino prestazione dopo prestazione e contro la Roma ha giocato davvero da grande giocatore. Firenze è pazza di Moise Kean e come dargli torto. Dopo la cinquina rifilata alla Roma, l'attaccante della Fiorentina è entrato con ancora più forza nel cuore dei tifosi viola. La sua prestazione di domenica sera infatti, ha fatto volare Palladino sempre più in alto mentre ha scaraventato Ivan Juric all'inferno. Adesso Firenze ha davvero un grande attaccante.

Segna, fa segnare e ha uno strapotere fisico impressionante. In questo momento Moise Kean sta attraversando un grande periodo di forma, tanto che con la Roma ha letteralmente annichilito la difesa da solo. Inoltre, dialogo alla perfezione con Beltran che sta sostituendo l'infortunato Gudmundsson. Sono 4 i gol segnati in campionato, ma se parlato con lui, dirà che il merito è solo della squadra e dell'allenatore. E intanto Firenze continua a sognare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-prade-puo-togliersi-qualche-sassolino-dopo-anni-passati-a-prendersi-colpe-non-sue/274535/