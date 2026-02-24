24 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:51

Gazzetta esalta Fagioli: “Premiato dal Franchi con la standing ovation al momento del cambio”

24 Febbraio

La Fiorentina avrebbe potuto chiudere prima la gara con un'altra bella azione di Fagioli

Il Pisa impostava a tre ma difendeva a cinque, con i due esterni Touré e Angori costretti ad abbassarsi molto, e ha scelto come unica arma il contropiede, con l’obiettivo di sfruttare la velocità di Iling Junior e Stojilkovic. La musica non è cambiata neppure dopo il vantaggio della Viola, confezionato al 13′: sul tiro di Ndour, il tentativo di respinta di Canestrelli è diventato un assist per Kean.

Da quel momento il Pisa si è limitato a fare la fase difensiva, come certificato dal possesso palla (67% per la Viola nel primo tempo). I padroni di casa avrebbero potuto chiuderla prima dell’intervallo ancora con Kean, dopo un’altra bella azione iniziata da Fagioli – premiato dal pubblico con la standing ovation al momento del cambio – e rifinita da Brescianini, ma il colpo di testa alto ha riacceso la fiammella di Hiljemark. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

