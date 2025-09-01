1 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:46

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta esalta De Gea: “Dimostra di essere il campione di sempre”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta esalta De Gea: “Dimostra di essere il campione di sempre”

Redazione

1 Settembre · 08:30

Aggiornamento: 1 Settembre 2025 · 08:30

TAG:

De GeaFiorentina

Condividi:

di

De Gea protagonista nella partita di ieri

Il terzetto di centrocampo vede l’ex interista come vertice basso, Casadei interno destro che diventa incursore e calamita usata tantissimo sui rinvii del portiere, mentre sul centro sinistra viene ripescato Ilic. Serve qualità, serve anche provare a convincere il ragazzo che deve prendersi l’occasione, meritarsi la fiducia, e il serbo convince sia come attenzione tattica, sia per qualche idea profonda. Da quella parte ha Vlasic come interlocutore ma il Toro sfrutta poco quell’asse, perché riparte quasi sempre con il lancio lungo su Casadei e poi sviluppa i tentativi a destra.

Il sistema funziona spesso, però il piede raffinato di Vlasic serve sempre: la prima palla gol è per Casadei, azionato dal croato e da Simeone, la seconda per il Cholito, che ha superato l’affaticamento muscolare della vigilia, e viene servito da sinistra proprio da llic. De Gea nei due casi dimostra di essere il campione di sempre, come non ha incertezze sui tiri più leggibili di Ngonge e Casadei. Ma il Toro resta vivo fino al termine. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio