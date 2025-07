Gazzetta: “Entro la fine della settimana incontro per il rinnovo tra gli agenti di Kean e la Fiorentina”

La Fiorentina e l’agente di Moise Kean, Alessandro Lucci hanno deciso di incontrarsi presto per discutere del rinnovo del forte attaccante che ha detto no alle offerte arabe e, vedendolo ieri in allenamento, sembra sempre più felice di restare in viola. Si pensa che l’appuntamento possa essere fissato entro la fine della settimana. Per consentire al centravanti della Nazionale di partire più sereno lunedì 28 per la seconda parte del ritiro in Inghilterra.

Là la squadra di Stefano Pioli giocherà tre amichevoli di alto livello tra Leicester, Nottingham Forest e Manchester United. Ma potrebbe anche slittare a inizio della prossima. L’importante è che ci siano le basi, la voglia di parlarsi e di trovare un punto d’incontro per sistemare tutto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.