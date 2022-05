Gazzetta, emblematico il dato sui tiri della Fiorentina: un solo gol, la rete di Gonzalez all’89’ su rigore 

La Fiorentina aggiunge un significato non banale alla sfida di sabato, già molto sentita contro la Juve. I viola sono costretti a batterla per giocarsi l’Europa. Ieri la Samp ha dominato l’incontro. L’unico tiro in porta è arrivato con il rigore di Gonzalez all’89’. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

