Gazzetta: “È ovvio per la Fiorentina, con l’Inter certi doni possono essere fatali”

La Fiorentina ha superato il Pafos grazie a spunti positivi come quelli di Sottil

La Fiorentina, pur alternando buone giocate e momenti di difficoltà, ha superato il Pafos grazie a spunti positivi come quelli di Sottil, tra i migliori in campo, e alla capacità di sfruttare gli errori avversari. Dodò, meno brillante del solito, ha comunque creato problemi ai difensori ciprioti quando ha spinto in profondità. Il Pafos, guidato dall'esperto tecnico spagnolo Carcedo, ha mostrato un gioco vivace, ma ha sprecato alcune occasioni importanti, come quella di Jairo nel primo tempo.

Nonostante il raddoppio della Fiorentina all'inizio della ripresa, nato da una bella combinazione tra Beltran e Sottil, gli errori difensivi viola hanno permesso al Pafos di riaprire il match con gol di Jairo e Jajà. La partita ha evidenziato che certe disattenzioni, come quelle di Terracciano, potrebbero costare caro contro l'Inter, già nel mirino dei tifosi e della squadra in vista della sfida al vertice in campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-si-riprende-la-conference-resta-in-corsa-ma-che-fatica-nel-finale/278742/