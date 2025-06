Gazzetta: “Dzeko? La Fiorentina si è cautelata anche in caso di cessione di Kean visto il pericolo clausola”

Ma la mossa Dzeko ha anche una valenza cautelativa. Dall’1 al 15 luglio, infatti, è valida la clausola rescissoria da 52 milioni per Kean. Il centravanti ex Juve a Firenze è rinato, sta benone ed è coccolato da tutti, ma le vie del mercato sono infinite. Così, con l’ingaggio del bosniaco, la Fiorentina ha comunque una valida alternativa in attacco già in cascina nel caso su Moise dovesse fiondarsi una big, dato che al momento il giocatore non apre all’ipotesi Arabia Saudita. Evenienza comunque non così impossibile, dopo un’annata da 25 gol in 44 partite. Importante precisare che, dovesse partire Kean, la Viola sonderebbe poi il mercato per un ulteriore attaccante, oltre a Dzeko. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.