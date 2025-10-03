Gazzetta dura: “Il materiale a disposizione non è eccelso, Pioli sembra navigare nel buio”

Non era facile per la Fiorentina dare un senso a questa partita, l’inizio di un’avventura che adesso non trasmette entusiasmo nemmeno al tifoso più caldo, tra avversari improbabili e tanti problemi. La sfida con il debolissimo Sigma Olomouc vale quella che una volta era la partitella del giovedì, in cui si preparava l’incontro successivo di campionato.

La Conference è un obiettivo importante, probabilmente il principale di questa Fiorentina, ma ieri era proprio impossibile percorrere il primo chilometro della maratona europea immaginando o sognando il rettilineo d’arrivo di Lipsia, sede della finale a fine maggio. Anche l’ambiente non aiutava: ottomila spettatori, una curva chiusa per lavori e l’altra per squalifica. Insomma, decadentismo più che rinascimento: ci vogliono pazienza e tanto lavoro, anche perché il materiale a disposizione di Pioli non è eccelso e lo stesso allenatore sembra navigare nel buio non avendo individuato una rotta da seguire, come dimostrano i numerosi cambi tattici. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.