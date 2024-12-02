Gazzetta: “Dopo Astori e Barone un’altra coltellata. Attese oggi novità sulle condizioni di Bove”

Alla base di tutto sembra esserci il contrasto con Dumfries

Il contrasto con Dumfries, i giramenti di testa, poi qualche passo, lento e piano piano si è accasciato giù a terra, come per mettersi di lato Edoardo Bove. Intervengono tutti, Inzaghi cade. I giocatori della Fiorentina con le mani sulla testa e in lacrime. Tutto il Franchi ammutolito, per loro è solo un'altra coltellata dopo Astori e Barone. Tutti chiamo l'ambulanza, che però non può entrare in campo. Ranieri strattona un sanitario, Gosens colpisce i vetri, Dimarco piange. Insomma, ore dure per tutta Firenze. Oggi si attendono novità per capire le condizioni del giocatore, questa notte in sedazione farmacologica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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