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Gazzetta, domani Chiesa giocherà titolare contro l'Armenia mentre Castrovilli resta in dubbio

Secondo la Gazzetta dello Sport, domani Federico Chiesa dovrebbe giocare titolare contro l'Armenia mentre Gaetano Castrovilli è in dubbio ma forse anche lui scenderà in campo dal primo tempo.Questa po...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 12:33
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Secondo la Gazzetta dello Sport, domani Federico Chiesa dovrebbe giocare titolare contro l'Armenia mentre Gaetano Castrovilli è in dubbio ma forse anche lui scenderà in campo dal primo tempo.

Questa potrebbe essere la probabile formazione: Sirigu; Di Lorenzo, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, forse Castrovilli, Jorginho; Chiesa, Immobile e El Shaarawy.

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