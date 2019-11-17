Gazzetta, domani Chiesa giocherà titolare contro l'Armenia mentre Castrovilli resta in dubbio
Secondo la Gazzetta dello Sport, domani Federico Chiesa dovrebbe giocare titolare contro l'Armenia mentre Gaetano Castrovilli è in dubbio ma forse anche lui scenderà in campo dal primo tempo.Questa po...
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 12:33
Secondo la Gazzetta dello Sport, domani Federico Chiesa dovrebbe giocare titolare contro l'Armenia mentre Gaetano Castrovilli è in dubbio ma forse anche lui scenderà in campo dal primo tempo.
Questa potrebbe essere la probabile formazione: Sirigu; Di Lorenzo, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, forse Castrovilli, Jorginho; Chiesa, Immobile e El Shaarawy.