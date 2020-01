Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, il Sassuolo sta solo aspettando che la Fiorentina alzi l’offerta per prendere Duncan. Infatti nelle ultime settimane è andato in scena un tira e molla tra la società viola e quella neroverde sulla diversa valutazione del centrocampista. Il Sassuolo valuta il ghanese 20 milioni mentre da Firenze non vogliono andare oltre i 13/14 milioni.