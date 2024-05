Gazzetta dello Sport: “Vittoria fortunata per la Fiorentina, il Cagliari meritava almeno il pareggio”

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamattina, pone l’accento sulla vittoria della Fiorentina a Cagliari. Secondo quanto riportato, la squadra di Italiano è stata senza dubbio fortunata nel modo in cui ha ottenuto il successo. Nico, entrato per cambiare le sorti della partita, ha effettivamente fatto la differenza, segnando il gol del pareggio all’ultimo minuto, superando l’ex compagno Mina al 90’.

Poi Arthur è stato freddissimo dal dischetto. Il Cagliari stava già festeggiando e avrebbe meritato la vittoria. Una serata così doveva concludersi diversamente. Almeno un pareggio per una squadra che nel primo tempo ha combattuto, attaccato, guidato, mettendo più volte alla prova Terracciano e subendo solo il gioiello di Bonaventura, dotato di piedi fatati.

