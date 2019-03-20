Gazzetta dello Sport, Riccardo Saponara potrebbe non essere riscattato dalla Sampdoria…

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Riccardo Saponara, in prestito con opzione di riscatto dalla Fiorentina alla Sampdoria rischia di non essere riscattato. Il club di Ferrero,...

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Riccardo Saponara, in prestito con opzione di riscatto dalla Fiorentina alla Sampdoria rischia di non essere riscattato. Il club di Ferrero, per riscattarlo, dovrebbe versare 9 milioni di euro nelle casse viola. Ma ancora non è stata ancora presa una decisione, ci sono molti dubbi. Saponara si è fermato anche di recente per un problema fisico, gli ultimi mesi di stagione saranno decisivi.