Gazzetta dello Sport, Milenkovic capitano e migliore in campo. È fondamentale per la Fiorentina

La banda di Italiano ieri in difesa ha sofferto poco, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Un po’ perché il Qatar ha giocato una gara prettamente difensiva e, poi, perché Milenkovic non ha fatto passare nessuno. Il serbo, in campo da subito e con la fascia di capitano, si è presentato in gran spolvero ribadendo di essere determinante. Per la rosea è stato il migliore in campo.