Gazzetta dello Sport, l’Empoli insiste per Zurkowski: oggi l’occasione per nuovi contatti

L’Empoli continua ad insistere per Szymon Zurkowski. Stando quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la partita di oggi al Castellani sarà un’occasione per le due società di confrontarsi ancora una volta sui possibili affari di mercato. Come ormai noto da tempo, i viola sono sulle tracce di Nedim Bajrami per rinforzare il centrocampo, con Zurkowski che potrebbe rientrare nell’affare per fare il percorso inverso, vista la volontà dell’Empoli di riaverlo a disposizione. Argomenti che, come riportato dal quotidiano, verranno ritrattati oggi dopo la partita.