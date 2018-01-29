Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina non merita l'undicesimo posto. Momento delicato. In tilt le colonne. Ma Pioli perchè non ha schierato..."
Pagina dedicata alla riflessione ed all'analisi su La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna. Tanti ii temi toccati:"E' un momento delicato in casa Fiorentina, c'è il rischio che la stagione sia g...
Pagina dedicata alla riflessione ed all'analisi su La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna. Tanti ii temi toccati:
"E' un momento delicato in casa Fiorentina, c'è il rischio che la stagione sia già finita a Gennaio. Sicuramente non sarà l'arrivo dell'ormai annunciato Dabo a spostare gli equilibri di questa squadra...Dopo la sosta la Fiorentina è totalmente sparita. Sono andati in tilt le colonne ed i giocatori più affidabili come Pezzella, Astori, Badelj e Veretout. Ma anche Pioli non ha convinto: perchè mettere il malconcio Thereau tra i titolari? E perchè dopo il primo tempo disastroso non si è puntato su Babacar per giocare con la doppia punta vicino a Simeone? Logico che la proprietà chieda spiegazioni, questa squadra non merita l'undicesimo posto che occupa".