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Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non ha ancora le idee chiare sul riscatto di Pjaca

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è ancora in dubbio sul possibile riscatto di Marko Pjaca, arrivato dalla Juventus nell'ultima finestra di mercato. Qual è il problema...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2018 14:22
Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non ha ancora le idee chiare sul riscatto di Pjaca - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è ancora in dubbio sul possibile riscatto di Marko Pjaca, arrivato dalla Juventus nell'ultima finestra di mercato. Qual è il problema? Questa parte di campionato sarà decisivo: la spesa sarebbe di 20 milioni, quindi decisamente esosa per le casse dei viola. I fratelli Della Valle stanno cercando di capire se possa essere l'investimento giusto in questo momento della squadra. La Juve conserva comunque un diritto di controriscatto fissato a 26 milioni.

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